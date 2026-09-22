Martina Colombari racconta tutto sul proprio matrimonio con Billy Costacurta. L'ex miss Italia, in occasione dell'uscita del suo libro 'Il cambiamento sei tu', ha svelato verità inedite sul proprio rapporto con l'ex calciatore del Milan: "Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, ho avuto un’altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille".

"Ogni tanto c’è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata. Mio marito ha sessant’anni: non posso pretendere di cambiarlo adesso. Sarebbe una guerra persa. E poi adesso tante cose, come dicono le nonne, me le faccio andare bene", ha raccontato Colombari, che ha spiegato come in un rapporto lungo "cambiano le esigenze, le abitudini e bisogna essere bravi ad adattarsi. È più semplice, ai primi problemi, dire: 'Non andiamo più d’accordo, siamo ancora giovani, rifacciamoci una vita'".

Colombari ha parlato anche di argomenti giudicati ancora come 'tabù', come i sex toys e la menopausa: "Perché dobbiamo ancora avere tutti questi tabù? Se ti prendi cura della pelle del viso e del corpo, perché non dovresti occuparti anche di quella parte? Ti si secca come ti si secca la faccia. Basta con questi pregiudizi!"

"Quello che è successo con Achille mi ha dato una sberla fortissima. Mi ha fatto capire che le cose importanti sono altre. Le tue energie devono prendere un’altra direzione. Questa è stata la lezione più grande", ha svelato Colombari, che ha raccontato come ormai le critiche, specialmente quelle social, non la 'toccano' più: "Il commento su Instagram può farti rimanere male lì per lì, ma dopo mezz’ora che sei a mangiare il tuo piatto di spaghetti al pomodoro è già passato. Agli altri dico: pensate quello che volete. Non me ne frega più niente".

Risposta pronta e 'pungente' anche a chi giudica negativamente il suo carattere: "Io rido un casino! E sono una ca***na. Mio marito mi dice sempre: 'Marti, neanche noi nello spogliatoio del Milan a vent’anni parlavamo come parli tu'".