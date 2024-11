Coma Cose, mini concerto all'opening party della Milano Music Week

Mini concerto al Dazio Levante per i Coma Cose, che h anno suonato all'opening party della Milano Music Week davanti a tanti fan e addetti ai lavori che hanno preso parte alla serata inaugurale della settimana meneghina di eventi dedicati alla musica. Il set del duo musicale indie pop composto da Fausto Lama e California, partner anche nella vita (a inizio ottobre sono convolati a notte), è stato un antipasto del tour in preparazione e del nuovo disco a cui, come annunciato dai due tra un pezzo e l'altro, stanno in questo momento dando gli ultimi ritocchi prima dell'uscita.

"E' da un po' che manchiamo dai live ed è bello essere qui a Milano, in una situazione così raccolta, dove ci si può guardare in faccia - hanno detto -. Speriamo di vedervi ai concerti che stiamo preparando, assieme al nuovo disco". Aperto da 'Anima Lattina', il set di Coma Cose è proseguito sulle note di 'Chiamami', 'Mancarsi', 'Fiamme', 'L'Addio', oltre al nuovo singolo 'Posti vuoti' e all'hit dell'estate 'Malavita'. In chiusura, come d'abitudine ai loro live, Fausto e California hanno proposto il brano 'Post concerto'.