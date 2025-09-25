circle x black
Costantino Vitagliano: "Ho perso 30 kg per la mia malattia, oggi non rischio più di morire"

Il racconto del modello nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1

Costantino Vitagliano - Fotogramma/ipa
25 settembre 2025 | 15.37
Redazione Adnkronos
Costantino Vitagliano ospite oggi, giovedì 25 settembre, a La volta buona è tornato a parlare pubblicamente della sua malattia: "Dovrò curarmi per tutta la vita ma ci sono delle belle novità", ha raccontato il modello, ex tronista di 'Uomini e Donne'.

"Ho tolto il cortisone, prima ne prendevo un grammo al giorno. Mi cambiava parecchio l'umore, adesso faccio solo poche iniezioni al mese. Questo mi sta aiutando ad avere prospettive diverse sulla mia vita anche perché quando mi sono ammalato vedevo tutto nero", ha detto Vitagliano nel salotto di Caterina Balivo.

Il 51enne ha raccontato di aver perso circa 30 kg, e ora ne ha recuperati 20: "Sono stato circa 40 giorni in ospedale per capire cosa avessi, quando sono tornato a casa ero un'altra persona. Non ero più io". Costantino ha raccontato di essere affetto da un'infiammazione autoimmune: "Quando sono stato ricoverato d'urgenza è accaduto perché la mia aorta addominale era diventata circa a 36cm. Mi hanno ricoverato d'urgenza, perché se la massa attorno esplodeva rischiavo di morire in pochissimi secondi".

Oggi, grazie alle cure, non rischia più la vita: "Grazie alla terapia sono sotto controllo e tutto procede bene, la stiamo tenendo a bada". Nonostante il dolore per la sua malattia, Costantino ha avuto a che fare anche con hater che lo hanno accusato di essere andato in televisione a fingere di stare male: "Il mondo social è un mondo malato, ci sono persone che vivono per criticare gli altri. Capitava anche prima, ma non mi importava. Oggi fa male. Blocco tantissimi utenti che mi criticano".

