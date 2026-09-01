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Cremonini sorprende con ‘Amateur’, il decimo album di inediti fuori il 23 ottobre

Registrato allo Studio 13 di Londra, questo nuovo lavoro segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore bolognese

Cremonini sorprende con ‘Amateur’, il decimo album di inediti fuori il 23 ottobre
01 settembre 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
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Il 23 ottobre esce ‘Amateur’, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini. Un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera. Registrato allo Studio 13 di Londra, ‘Amateur’ segna un nuovo, netto capitolo nel percorso artistico di Cremonini. ‘Amateur’ è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale. Dal 27 novembre Cesare Cremonini torna nei palasport con ‘Amatour’. Si parte da Bologna (27, 28 e 30 novembre all’Unipol Arena), per proseguire con Torino (9 e 10 dicembre all’Inalpi Arena) e Milano (15, 16 e 18 dicembre all’Unipol Forum).

L'annuncio del nuovo album arriva il giorno prima della messa in onda su Rai1 di ‘Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo’, il grande evento televisivo che porta in prima serata il concerto del 6 giugno al Circo Massimo di Roma. Il nuovo album 'Amateur' sarà disponibile per il pre-ordine da mezzanotte nei formati Cd standard, Lp standard e in edizioni limitate autografate e numerate, inizialmente in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

Anche le prevendite per i biglietti del tour seguiranno un calendario scaglionato. Si inizierà il 7 settembre alle 10 con una prevendita riservata ai possessori di carte Mastercard. Seguirà, l'8 settembre alla stessa ora, una prevendita dedicata a coloro che avranno preordinato l'album. L'apertura delle vendite generali per tutti è fissata per il 9 settembre, sempre alle ore 10:00, sul sito di Live Nation e le altre piattaforme autorizzate.

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