Da Margherita Buy a Serena Rossi, le star al Christmas Beauty Day di Simone Belli

10 dicembre 2025 | 13.43
Tra atmosfere natalizie e coccole beauty, ieri il Mediterraneo al Maxxi - ospitato negli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - si è trasformato in un palcoscenico dedicato alla bellezza. Il make-up artist Simone Belli ha firmato la dodicesima edizione del suo Christmas Beauty Day, appuntamento ormai consolidato del periodo natalizio, capace di riunire volti noti e brand d’eccellenza. Tante le star italiane che si sono ‘immerse’ nella magia, tema scelto da Belli per quest’anno. A partire da Margherita Buy, Isabella Ferrari, Serena Rossi, Carolina Crescentini, Sarah Felberbaum, Lorenzo Zurzolo, Andrea Bosca, Paola Turci, Lucia Ocone, Barbara Ronchi, Anna Ferzetti,Vittoria Puccini. E ancora: Anna Safronick, Sara Lazzaro, Rocío Muñoz Morales, Aurora Giovinazzo, Carlotta Antonelli, Lea Gavino, Federica Sabatini, Elena Santarelli, Giusy Buscemi, Cristiana Capotondi, Alan Cappelli Goez, Selene Caramazza, Valentina Cervi, Claudia Gerini, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Lucrezia Guidone, Lucia Mascino e Gaia Messerklinger.

