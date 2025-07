Da Mogol a Teresa De Sio, a Ponza libri, musica e concerti

Mogol, autore di tanti dei più grandi successi della musica italiana, e Luigi Caiola, storico produttore di Morricone, sono alcuni dei protagonisti, l'11 e il 13 luglio nell'isola di Ponza, di 'On ~de read', la rassegna editoriale di 'Onde Road', condotta da Maria Francesca Gagliardi (voce editoriale) e Piji Siciliani (voce musicale), con la direzione artistica di Antonello Aprea e Onde Road Production. Una suggestiva libreria su strada allestita con i leggendari furgoni Volkswagen del Club 90 Fisso e in collaborazione con la libreria Altroquando di Roma, farà da scenario ad un format inedito. Tre serate tra libri e musica e incontri d’autore, anche per i più piccoli, nella splendida cornice di Sant’Antonio e della Chiesa di Le Forna. Si parte con Giulio Rapette, in arte Mogol, il più grande autore della canzone italiana, sarà ospite della serata in un inedito talk, mentre la musica dei suoi brani più belli e famosi sarà affidata alla cantante Carlotta e al musicista e compositore Giuseppe Anastasi.

Il 12 omaggio a Ennio Morricone con la presentazione del libro 'We all love Ennio Morricone' (edito da Lab Dfd). Storia di un disco, un Oscar e 18 anni di concerti con il maestro, raccontati dall’autore e storico produttore di Morricone, Luigi Caiola. La serata sarà accompagnata dagli storici musicisti del maestro Morricone, il pianista e direttore Ludovico Fulci , il flauto di Paolo Zamponi e la storica voce di Susanna Rigacci. Nella stessa giornata, ma in 12 luglio in località la Chiesa di Le Forna Onde Read 'Onde read bimbi', letture e attività dedicate ai più piccoli con i laboratori creativi di Pera Toons, Sonic e spongebob a cura dell’editore Tunuè. Il 13 si ritorna in località Sant’Antonio per l'incontro con gli autori Pier Luigi Razzano e Giulio Carlo Pantalei per la presentazione dei loro rispettivi libri "A tavola con Pino Daniele" e "Una lingua per cantare".

Ad accompagnare la serata le musiche di Pino Daniele, che saranno eseguite dal vivo dallo stesso Pantalei. La serata di domenica proseguirà alle 22.30 tra storia e poesia dell’isola, con l’ultimo incontro di 'Onde Read', dal titolo "Ponza si racconta". Un confronto con gli autori Antonio De Luca, poeta, per l'anteprima del suo ultimo libro "Ponza Revolution", e Umberto Migliaccio, storico, con il libro "Ponza isola della Costituzione". Il festival onde road prosegue il suo programma musicale con due concerti nel mese di agosto. Attese al Porto di Ponza Teresa De Sio (6) e Tahanee Rodriguez (9) accompagnata dai musicisti di Propaganda Live, Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzaro, Andrea Pesce.