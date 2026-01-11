circle x black
Cerca nel sito
 

Da noi... a ruota libera, domenica 11 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

L'appuntamento di oggi con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini - Fotogramma/Ipa
Francesca Fialdini - Fotogramma/Ipa
11 gennaio 2026 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna oggi, domenica 11 gennaio, Francesca Fialdini con un nuovo appuntamento di 'Da noi... a ruota libera', in onda alle 17.20 su Rai 1.

Ospiti della puntata: il cantautore, musicista e conduttore Nek, che dopo il successo di 'The Voice Senior' e la nuova stagione di 'The Voice Kids', partirà per un nuovo tour che lo porterà in Italia e in Europa; la conduttrice Elenoire Casalegno, tra i volti più amati del piccolo schermo; Linda Caridi e Romana Maggiora Vergano, tra le protagoniste di 'Prima di noi', la nuova serie di Rai 1 che ha debuttato il 4 gennaio.

E poi sarà nuovamente presente il piccolo Daniele Scardini, il bambino vittima di bullismo già ospite nella puntata precedente. Infine, la storia di Leonardo De Andreis, giovane artista emergente, autore e voce di 'Soltero', brano diventato virale sui social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca fialdini da noi a ruota libera rai 1
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza