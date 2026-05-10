circle x black
Cerca nel sito
 

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 10 maggio: gli ospiti e le anticipazioni

L'appuntamento con Francesca Fialdini è alle 17.20 su Rai 1

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
10 maggio 2026 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 10 maggio, con un nuovo appuntamento in onda alle 17.20 su Rai 1 condotto da Francesca Fialdini.

CTA

Tra gli ospiti di oggi Carmen Russo, showgirl, ballerina e attrice che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, spesso insieme al marito Enzo Paolo Turchi.

E ancora: Michele Bravi, il cantautore reduce dall’esperienza nel sabato di sera di Rai 1 con 'Canzonissima'. Erasmo Genzini, protagonista, il 17 maggio in prima serata su Ra1, del film 'Lapponia I love iù', in cui interpreta Carmine, un ragazzo cresciuto a Napoli in un ambiente segnato dalla criminalità, che, dopo un’eredità inaspettata, si troverà a partire per la Lapponia.

Infine, le immagini del concerto di Fabrizio Moro che, come promesso a 'Da Noi… a Ruota Libera', durante la prima data del suo tour, a Roma, lo scorso 2 maggio, ha invitato Giorgina, la ragazza palermitana non udente, anche lei ospite del programma, realizzando così il suo sogno: quello di affiancarlo sul palco interpretando la sua musica nella lingua dei segni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
da noi a ruota libera francesca fialdini rai 1
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza