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Bisciglia, Max Giusti, Brignano e i calciatori Pellegrini e Mancini alle nozze di Giorgia e Daniele Puzzilli: niente regali ma donazioni per gli ospedali

A celebrare la cerimonia 'della luce' a Villa Miani, direttamente da Temptation Island, c’era Filippo Bisciglia: niente falò ma un tappeto di petali di rose e una vista mozzafiato su Roma

Matrimonio Giorgia Alese e Daniele Puzzilli
Matrimonio Giorgia Alese e Daniele Puzzilli
30 giugno 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un matrimonio stellare ma niente regali. Gli sposi hanno solo espresso il desiderio che, attraverso la Fondazione Puzzilli, venissero fatte solo offerte da devolvere al Fatebenefratelli e al Babin Gesù per acquistare un macchinario speciale che aiuti le donne a portare avanti la gravidanza. E’ la perfetta chiusura del cerchio della storia d’amore di Giorgia Alese e del dentista 'dei vip' Daniele Puzzilli a sei mesi dalla nascita della piccola Luna.

E la partecipazione è stata travolgente. A Villa Miani a Roma c’erano i parenti e tanti personaggi del mondo dello sport, della medicina e dello spettacolo che oltre a pazienti sono diventati anche e soprattutto amici. A celebrare la cerimonia 'della luce', direttamente da Temptation Island, c’era Filippo Bisciglia: niente falò ma un tappeto di petali di rose e una vista mozzafiato sulla Città Eterna. Al fianco degli sposi, oltre ai figli Francesco, Alessandro e Luna, i testimoni: per la sposa le amiche Elisa e Federica e la sorella piccola Sofia, per lo sposo il conduttore e attore Max Giusti, il fotografo Gianluca Saragò e l’altra sorella della sposa Alice Alese che è anche la direttrice della Fondazione Puzzilli.

Una cerimonia sobria e poi la cena. Tra i tavoli i calciatori della Roma Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini con le mogli, il comico Enrico Brignano con la moglie Flora Canto, l’amministratore delegato di Rai Cinema, fresco di riconferma, Paolo Del Brocco. E ancora la giornalista Francesca Brienza (pronta a decollare per gli Stati Uniti per tifare il marito Rudy Garcia commissario tecnico della nazionale del Belgio) vino a Max Giusti e alla moglie Benedetta, Cristina Quaranta, il produttore Marco Belardi con la compagna, Monica Marangoni con il marito Cristiano Ceresani, l’esperto di social dei calciatori Max Sardella con la moglie, la pierre Sonia Rondini. E ancora gli specialisti Sara Farnetti , Alessandro Napoli e la ginecologa Sara Abu Samra che ha fatto da tramite tra la Fondazione e gli ospedali per le donazioni. A sorpresa, prima del taglio della torta, un regalo speciale da parte del cantante Raf che, chitarra al collo, ha emozionato gli ospiti intonando 'Infinito'.

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Giorgia e Daniele Puzzilli Daniele Puzzilli daniele puzzilli moglie
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