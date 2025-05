In coppia con Elena Sofia Ricci dagli studi di Cinecittà per assegnare i premi del cinema italiano

Mika conduce oggi la serata di premiazione della 70ª edizione dei David di Donatello, insieme a Elena Sofia Ricci. Una coppia inedita che raccoglie il testimone da Carlo Conti, che dopo sette anni ha deciso di non condurre l'evento. Cantautore e showman libanese, da tempo anche volto della televisione italiana: chi è Mika?

L'infanzia

All'anagrafe è Michael Holbrook Penniman Jr., ma tutti lo conoscono con il suo nome d'arte, Mika. Terzo di cinque fratelli, è nato il 18 agosto del 1983 a Beirut, in Libano, da madre libanese maronita e padre statunitense, ma già nel 1984 si trasferì a Parigi insieme alla sua famiglia a causa della guerra civile libanese.

All'età di nove anni invece si trasferì a Londra, dove frequentò il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e, per tre anni, il Royal College of Music. In quegli anni ha avuto problemi a scuola a causa di una forma di dislessia.

I primi successi e la carriera musicale

Il successo arrivò all'età di 23 anni grazie a MySpace. Sulla sua pagina personale iniziò a condividere alcuni dei brani che sin da piccolo componeva e venne notato da un discografico che gli propose un contratto per pubblicare il suo primo singolo 'Grace Kelly'. Il successo del brano fu immediato e si piazzò ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo.

Grande successo lo ebbero anche gli altri singoli del suo primo album, 'Life in Cartoon Motion': 'Relax, Take It Easy', 'Love Today', 'Happy Ending' e 'Big Girl (You Are Beautiful)'.

Successo che continuò con gli album successivi: 'The Boy Who Knew Too Much', pubblicato nel 2009 e che contiene hit come 'We Are Golden' e 'Kick Ass (We Are Young)', certificato disco di platino; e 'The Origin of Love', pubblicato nel 25 settembre 2012, da cui sono stati estratti 'Celebrate', 'Underwater' e 'Stardust'.

La tv italiana

L'Italia è uno dei Paesi in cui, sin da 'Grace Kelly', Mika ha avuto un successo immediato. Artista e personaggio amatissimo, nel corso degli anni è riuscito a ricavarsi anche un importante spazio televisivo: è stato giudice a 'X-Factor'; ha condotto, insieme ad Alessandro Cattelan e Laura Pausini, l'Eurovision Song Contest ospitato dall'Italia; e in prima serata in Rai ha avuto persino un programma tutto suo, 'Stasera a casa di Mika'.

Sulla scia della grande popolarità in Italia, il cantante ha deciso persino di pubblicare una raccolta di successi, realizzata appositamente per il mercato italiano.

'Cittadino del mondo'

Oltre che in Francia e in Gran Bretagna, Mika ha vissuto anche negli Stati Uniti e conosce moltissime lingue. Mika parla fluentemente inglese, francese e italiano, in seguito alla sua permanenza in Italia per girare 'X Factor'. Ha studiato cinese per nove anni e conosce anche spagnolo, arabo e il dialetto libanese.