Addio a David Patrick Roach, voce graffiante e cuore pulsante dei Junkyard, che ha vissuto il suo ultimo atto con la stessa intensità con cui aveva calcato i palchi per oltre tre decenni. Il 19 luglio, in una cerimonia intima tra le vetrate artistiche del Chihuly Sanctuary presso il Fred & Pamela Buffett Cancer Center a Omaha, nello stato del Nebraska, il cantante rock si è unito in matrimonio con Jennifer Michael, la donna che negli ultimi mesi era diventata il suo pilastro più saldo. Due settimane dopo, il 2 agosto, Roach è morto nel sonno in seguito a un tumore. Aveva 59 anni.

Alla cerimonia, sobria ma carica di emozione, erano presenti appena venti persone: amici, familiari e fan vestiti con t-shirt dei Junkyard, la band che Roach aveva fondato nel 1986 a Los Angeles, e che all'epoca veniva spesso paragonata ai Guns N' Roses. "Voglio solo passare gli anni che mi restano - diceva il 1º agosto in un'intervista telefonica al 'New York Times' - cercando di recuperare tutto quello che ho perso negli ultimi decenni. Ho avuto tante relazioni infelici, tanto caos. Ora tutto questo è alle spalle. Jennifer è una donna eccezionale. Vogliamo solo una vita felice e tranquilla". Poche ore dopo, David Roach si è spento, accanto alla donna che aveva saputo riportare luce nella sua esistenza.

Il post della band

"Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di David Roach. Dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro, David si è spento serenamente la scorsa notte a casa, tra le amorevoli braccia di sua moglie. Era un artista, interprete, cantautore e cantante dotato, ma soprattutto un padre, marito e fratello devoto. I nostri pensieri vanno a tutta la famiglia Roach e a tutti quelli che gli hanno voluto bene", si legge nel post pubblicato dalla band sul profilo Instagram.

La storia d'amore con Jennifer

La loro storia d’amore era iniziata nel dicembre 2022 con un semplice messaggio su Facebook. Roach aveva risposto a un commento lasciato da Jennifer sotto il post di una band che entrambi seguivano. Lei, 49 anni, originaria di Omaha, attraversava un divorzio dopo 25 anni di matrimonio. Lui, segnato da anni di eccessi e cadute, stava cercando di rimettere insieme i pezzi di una vita da rockstar ormai lontana dai riflettori. "David aveva un’umorismo pungente, molto da Gen X. Ci siamo capiti subito", ha raccontato Jennifer al 'New York Times'. I due iniziarono a parlarsi per ore al telefono. "Era brillante, gentile, un cuoco fenomenale. Non si rendeva conto di quanto talento avesse."

Nel maggio 2023 si incontrarono di persona per la prima volta ad Austin, e da lì tutto cambiò. A ottobre, Roach lasciò il Texas e si trasferì da Jennifer, iniziando una nuova vita fatta di mercatini, concerti e quotidianità. Ma la serenità durò poco. Quello che sembrava un semplice linfonodo gonfio si rivelò un tumore: carcinoma squamoso alla testa, al collo e alla gola. David non vedeva un medico da 25 anni. Seguì un percorso intenso di radioterapia e chemioterapia, ma a inizio 2025 il cancro si era già diffuso a polmoni e fegato. Jennifer lasciò il lavoro per accudirlo a tempo pieno. Vendette il plasma per far fronte alle spese mediche, poi aprì una raccolta fondi online, incoraggiata anche dai membri della band "Mi vergognavo, pensavo di dovercela fare da sola", ha confessato. "Ma le dimostrazioni d’affetto da parte di fan e amici sono state incredibili."

Il 19 luglio, tra le sculture in vetro colorato del Chihuly Sanctuary, Jennifer e David si sono detti "sì". Lui in sedia a rotelle, lei in abito nero e sandali. A officiare la cerimonia, la sorella minore di David, Courtenay Roach-Jones, giunta da Londra per l'occasione. "È stato il nostro modo per dire che siamo ufficialmente insieme per sempre", ha raccontato Jennifer. Le fedi, in argento, erano state forgiate da Bam Ross, ex compagno di band di Roach.

La notte del 2 agosto Jennifer si è svegliata con la consapevolezza che qualcosa era cambiato. "Sapevo che era successo. Mi sono girata verso di lui, l'ho abbracciato e baciato. Siamo rimasti lì, in silenzio". David Roach lascia un figlio di 22 anni, una band che lo ricorda come fratello prima che frontman, e una donna che lo ha amato fino all’ultimo respiro. "Mi ha salvato", diceva lui. "E io ho solo cercato di restituirle un po' di quella luce."