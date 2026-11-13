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L'attrice Dawn Olivieri lascia Los Angeles per vivere... in un camper

La donna ha recitato in Yellowstone

Dawn Olivieri - Ipa/Fotogramma
Dawn Olivieri - Ipa/Fotogramma
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13 novembre 2026 | 15.14
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Da Los Angeles a un camper. L'attrice Dawn Olivieri, che ha recitato anche nella celebre serie tv 'Yellowstone', ha deciso di abbandonare la città californiana per trasferirsi in un ranch in Arkansas e abbracciare uno stile di vita più rurale, lontano dalla frenesia mondana.

Olivieri, in una fase di stallo della sua carriera, ha deciso, quattro anni fa, di abbandonare la vita di Hollywood e trasferirsi in un ranch di 65 ettari: "Non ho ricevuto offerte di lavoro a pioggia. Ho attraversato un periodo di magra e ho pensato: 'Wow, quindi è tutta un'illusione'", ha detto in un'intervista a Fox News Digital, "ho in qualche modo visto oltre il velo e, una volta visto oltre il velo, ho capito che dovevo prendere delle decisioni sulla mia vita che mi rendessero felice. Non si tratta di stare sempre ad aspettare che squilli il telefono, così, a forza di aspettare che qualcuno ti offra un lavoro, si perde il controllo".

Questa fase della sua vita lavorativa le ha fatto mettere in dubbio tutto il resto: "Mi sono chiesta 'se guadagnassi tutti quei soldi e avessi successo, cosa ne farei?' Beh, mi trasferirei in campagna e avrei dei cavalli... E così feci, partendo da zero. Non era esattamente quello che avevo in mente, ma in realtà era ciò che doveva accadere da sempre, perché mi stavo incamminando verso la mia autenticità", ha rivelato Olivieri.

L'attrice ha lasciato Los Angeles nel 2022 e ha acquistato un ranch nei pressi di Mena, in Arkansas. L'anno successivo ha anche fondato un'organizzazione no-profit, 'Moon Mountain Sanctuary and Rescue', che si occupa proprio del salvataggio e del recupero di cavalli e altri animali. Olivieri ha poi raccontato di aver scelto di vivere in un camper, situato all'interno della sua proprietà: "Credo che in quel momento io sia diventata una persona migliore", ha detto al podcast Let's Talk Local , "sono sicuramente diventata anche un'attrice migliore. Ho iniziato a lavorare molto di più di quando ero a Los Angeles ad aspettare un lavoro, ad aspettare una chiamata. Consiglierei questa scelta a chiunque".

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