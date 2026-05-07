Sembra un’astronave atterrata a Milano. E in effetti l’impressione, man mano che dalla tangenziale si entra nel quartiere di Santa Giulia e ci si addentra fino ai parcheggi, è proprio quella di trovarsi davanti a qualcosa di completamente diverso dal panorama italiano dei live: un’arena futuristica, monumentale ma allo stesso tempo sorprendentemente raccolta. L’Unipol Dome, la nuova grande venue in via Bonfadini 148, progettata da David Chipperfield insieme ad Arup, e inaugurata lo scorso febbraio per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina, ha acceso ieri sera per la prima volta le luci della musica live con il concerto inaugurale di Ligabue. E la sensazione, quando si spengono le luci e parte il primo brano, è quella di essere entrati in una nuova fase dell’intrattenimento dal vivo in Italia. Sedicimila spettatori sold out per il debutto assoluto della struttura più grande del Paese, un’arena che punta apertamente agli standard delle grandi capitali internazionali della musica. Non soltanto per dimensioni o impatto scenico ma soprattutto per un dettaglio che spesso in Italia resta il vero punto debole delle venue indoor: l’acustica.

Qui invece il suono sorprende davvero. Dal centro del parterre fino all’ultima gradinata più alta, la resa resta compatta, definita, potente ma mai impastata. Un ascolto avvolgente e pulito, su eleganti sedute nere ultra comode, degno delle grandi arene internazionali come la Crypto.com Arena di Los Angeles o delle grandi venue europee di Londra, Berlino e Parigi. Un salto evidente rispetto a molte strutture italiane nate adattando spazi sportivi più che progettando luoghi pensati davvero per la musica. La forma ad anfiteatro è stata studiata proprio per questo: garantire visibilità e qualità sonora da ogni settore. La distanza massima dal palco è di cento metri, ma la percezione visiva resta quella di uno spazio quasi intimo, nonostante i numeri giganteschi. Il parterre può ospitare fino a quattromila persone, mentre a pieno regime il Dome punta a circa 150 eventi all’anno.

Anche l’impatto scenico del concerto inaugurale ha contribuito a mostrare le potenzialità della struttura. Sul palco di Ligabue hanno lavorato 500 light fixtures, con una scenografia dominata da tre enormi ledwall per un totale di 520 metri quadrati. Tredici telecamere hanno ripreso il live proiettando immagini in tempo reale sugli schermi, mentre una passerella lunga 18 metri ha portato il rocker emiliano fino al centro dell’arena, accentuando ulteriormente il senso di immersione. All’interno dell’Unipol Dome trovano spazio bar, negozi, aree hospitality e trenta premium lounge, compreso l’Unipol Dome Club, in un modello che guarda chiaramente ai grandi impianti europei e americani. Il progetto è stato realizzato dal colosso dell’intrattenimento Cts Eventim, che con Milano prova a costruire un nuovo hub continentale per concerti, show e grandi eventi.

Promossa anche la gestione dei flussi: ingresso e uscita dei sedicimila spettatori sono avvenuti con ordine e rapidità, senza particolari criticità. Qualcosa andrà probabilmente affinato nella segnaletica interna - più di un addetto ai lavori si è ritrovato a girare tra i piani cercando accessi e settori - ma per un debutto assoluto l’impressione generale è stata quella di una macchina già sorprendentemente rodata. E non è un caso che lo stesso Ligabue, guardandosi intorno durante il live, abbia definito l’arena “un posto pazzesco, che diventerà un punto di riferimento per la musica in Italia e non solo”. Una frase che, al netto dell’entusiasmo della prima sera, fotografa bene il peso di questa inaugurazione.

L'Unipol Dome è, sì, una nuova venue per Milano ma anche una scommessa culturale per tutto il Paese: dimostrare che anche l’Italia può finalmente avere un’arena contemporanea progettata per competere davvero con i grandi circuiti internazionali del live entertainment. La seconda prova arriverà già sabato, quando sarà Annalisa a salire sul palco con il 'Ma Noi Siamo Fuoco: Capitolo II Tour 2026'. Ma dopo questa prima serata, la sensazione è che Santa Giulia abbia già trovato il suo nuovo, grande, palcoscenico internazionale. (di Federica Mochi)