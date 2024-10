Diodato incanta Roma, un'esplosione di emozioni tra musica e teatro

Un Auditorium Parco della Musica gremito ha accolto ieri sera Diodato per la tappa romana del suo tour nei principali teatri italiani. Venti concerti, quasi tutti sold out, a conferma del successo del cantautore, che dal palco ha ringraziato il pubblico: "Grazie soprattutto a voi che avete avuto pazienza e mi avete dato fiducia". Tra gli spettatori, anche gli amici e colleghi Daniele Silvestri e Giuliano Sangiorgi. Ad aprire lo spettacolo 'Un atto di rivoluzione', il nuovo singolo che, come un manifesto, ha introdotto il filo conduttore della serata: l'importanza delle emozioni. La voce intensa di Diodato, accompagnata da un suggestivo gioco di luci, ha creato un'atmosfera intima e avvolgente, trasformando l'Auditorium in un ideale fuoco attorno al quale condividere parole, sensazioni ed emozioni.

Il repertorio ha spaziato dai brani più amati, come 'Mi si scioglie la bocca' e 'Un'altra estate', ai successi sanremesi 'Fai rumore', brano vincitore nel 2020, e 'Ti muovi'. Un crescendo di emozioni culminato nel gran finale con 'Che vita meravigliosa', che ha visto il pubblico alzarsi in piedi sulle note di 'mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te'.

A rendere ancora più speciale lo spettacolo, la direzione artistica di Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico della compagnia teatrale Dragone, con un curriculum di produzioni internazionali di altissimo livello. Ferraresi e Diodato hanno creato un armonico mix tra musica e teatro, dove luci, scenografie e coreografie si fondono in un unicum. Elementi tipicamente teatrali, come il muro di luci, si mescolano ai fari da concerto e a pannelli di plexiglass sospesi, creando intense lame di luce che interagiscono con gli artisti sul palco.

Sul palco, ad accompagnare Diodato in questo viaggio musicale: Rodrigo D’Erasmo (violino, arpa elettrica, percussioni), Gabriele Lazzarotti (basso), Alessandro Comisso (batteria), Simona Norato (tastiere, percussioni, chitarra elettrica, cori), Lorenzo Di Blasi (piano, toys e cori) e Andrea Bianchi (chitarre elettriche e acustiche e cori). Un concerto organico, potente e coinvolgente, tutto suonato dal vivo.

Il tour teatrale di Diodato prosegue a: Napoli (11 ottobre - Teatro Augusteo), Civitanova Marche (18 ottobre - MC, Teatro Rossini), Pescara (19 ottobre - Teatro Massimo), Assisi (20 ottobre - PG, Teatro Lyrick), Palermo (23 ottobre - Teatro Golden), Firenze (29 ottobre - Teatro Verdi), Bologna (30 ottobre - Europauditorium), Schio (31 ottobre - VI, Teatro Astra), Torino (14 novembre - Teatro Colosseo), Mantova (16 novembre - Teatro Sociale) e Trento (17 novembre - Auditorium Santa Chiara). Il cantautore inoltre è atteso anche a Catania (24 ottobre - Teatro Metropolitan), Rende (26 ottobre - CS, Teatro Garden), Genova (25 novembre - Teatro Politeama Genovese) e Parma (27 novembre - Teatro Regio).