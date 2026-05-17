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Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier

L'appuntamento è alle 14.00 su Rai1

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
17 maggio 2026 | 08.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domenica In torna oggi, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta su Rai 1 dalle 14.00 con la conduzione di Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

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Roberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata - impreziosita da due esibizioni live con 'Ho conosciuto il dolore' e 'Chiamami ancora amore', tra i brani più amati del suo repertorio. Francesco Gabbani, invece, presenterà il nuovo singolo estivo 'Summer funk' e ripercorrerà alcune delle sue collaborazioni più significative, tra cui quella con l’indimenticabile Ornella Vanoni.

Francesca Fialdini, poi, presenterà la nuova stagione della docuserie 'Fame d’amore', dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, al via domenica 17 maggio in seconda serata su Rai3.

E ancora, per i '50 anni di DomenicaIN' Pino Strabioli renderà omaggio a Raffaella Carrà, ricordando la storica edizione 1986-87 da lei condotta. Tra gli ospiti anche il rapper e cantautore Rosa Chemical, che arriverà in studio insieme alla madre Rosa e si esibirà con il nuovo singolo 'Mammamì'.

Per lo spazio dedicato all’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana con le giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi. In collegamento da Castelfranco Veneto interverrà Franco Antonello per raccontare il progetto letterario dedicato ai ragazzi autistici 'Sull’isola che non c’era'.

Infine, Enzo Miccio commenterà la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico 'La cassaforte di Domenica In'.

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