"Vorrei rifare una sola cosa. Vorrei ricominciare dall'inizio il mio essere madre, vorrei avere un'opportunità diversa, partire normalmente. Credo che sarei una madre meravigliosa". Sonia Bruganelli si commuove a Domenica In nell'intervista nella puntata di oggi condotta da Mara Venier.
"Ora lo so e lo sanno anche i miei figli, avevo paura che non lo sapessero. Forse la separazione" da Paolo Bonolis "si è verificata anche perché avevo bisogno di essere in un certo modo. La nostra storia, nel corso degli anni, ci aveva portato ad essere molto diversi. Oggi, siamo un padre e una madre molto migliori", dice la produttrice, che nella lunga chiacchierata analizza passaggi meno noti della propria vita, lontani dai riflettori.