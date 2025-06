Dua Lipa si sposa. La pop star britannica di origini albanesi conferma a 'British Vogue' che convolerà a nozze con l'attore Callum Turner: "Sì, siamo fidanzati ufficialmente, è davvero emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme e di essere migliori amici per sempre è una sensazione speciale. Non sono mai stato qualcuno che ha davvero pensato a un matrimonio, o sognato di che tipo di sposa sarei stata", dice la cantante di 'Don't Start Now' che sfoggia al dito un solitario 18 carati: "L'anello di fidanzamento mi fa impazzire, Callum lo ha scelto dopo aver consultato mia sorella e i miei migliori amici. È bello sapere che la persona con cui trascorrerai il resto della tua vita ti conosce molto bene".

Nozze in vista? "Ancora nessun programma, voglio finire il mio tour e Callum (apparso in 'Animali fantastici - I crimini di Grindelwald', 'Animali fantastici - I segreti di Silente' e la serie 'Masters of the Air') è sul set. Quindi, ci stiamo godendo questo periodo", racconta l'artista, che il 22 agosto compirà 30 anni.

Le voci sulla loro relazione sono iniziate a circolare a gennaio 2024, quando la cantante è stata avvistata alla premiere della serie Apple Tv+ 'Masters of the Air'. Da quel momento, la coppia è stata paparazzata in diversi appuntamenti in giro per il mondo, tra gelati, baci e sguardi complici. L'ufficialità è arrivata qualche mese dopo, quando Dua Lipa ha postato sui social una serie di scatti con il suo futuro marito.