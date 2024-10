Eleonora Giorgi ha compiuto 71 anni e per l'occasione ha ricevuto una festa di compleanno a sorpresa dalla sua famiglia. Tutti presenti, dai figli al piccolo nipotino Gabriele. Il magico momento è stato immortalato con uno scatto che racchiude un momento di gioia e di dolore al tempo stesso. Di dolore, perché l'attrice ha raccontato sui social di non stare molto bene a causa della chemioterapia.

Eleonora Giorgi, il post

"Non sembrerebbe, ma ieri stavo davvero male", ha esordito così Eleonora Giorgi a corredo dello scatto che ritrae la famiglia al completo. "Mi ero truccata per un impegno televisivo e non ero poi nemmeno riuscita a farlo purtroppo, altro che festeggiare il compleanno", spiega.

L'attrice sta facendo il percorso di chemioterapia a causa di un tumore al pancreas , per questo motivo giustifica il suo malessere: "È normale stare così, è la chemio… Ma i figli e mogli e bimbi mi hanno presa e travolta d’amore e festeggiamenti", racconta con gioia Eleonora. "Guardate che bello! Che festa! Solo l’amore vero aiuta davvero! Grazie alla mia famiglia, ma anche grazie a voi tantissimi che mi avete inondata di auguri e d’amore! Grazie di cuore!", conclude la 71enne ringraziando chiunque le abbia mandato un messaggio di augurio e di sostegno.

Eleonora Giorgi ospite a Verissimo pochi giorni fa aveva raccontato: "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per il tumore al pancreas. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro. Sto facendo un cammino molto impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino Gabriele".