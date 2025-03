Clizia Incorvaia si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, in difesa della suocera Eleonora Giorgi, morta ieri lunedì 3 marzo dopo una lunga malattia.

La scomparsa dell'attrice ha scosso tutti coloro che la conoscevano, in particolare tanti colleghi e volti noti del mondo dello spettacolo. Ma secondo la moglie di Paolo Ciavarro alcuni dei messaggi condivisi pubblicamente nascondono falsità e ipocrisia.

L'attacco di Clizia Incorvaia

"Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda", scrive Clizia Incorvaia. "È bello dire belle parole adesso - continua la mamma di Gabriele, il nipotino di Eleonora - e non calcolarla quando era in vita. Solo per consenso pubblico e like? Si", sottolinea Clizia.

"Ma il dolore e la rabbia... lasciano spazio solamente all’amore. L’eredità di amore che ci hai lasciato”, aggiunge la Incorvaia prima di ringraziare tutti per i messaggi sinceri: "Grazie a voi tutti per i bellissimi messaggi", conclude.

Clizia Incorvaia ha poi riservato dolci parole nei confronti della suocera Eleonora, con cui era molto legata: "Sei stata come una mamma per me. Voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me", ha aggiunto.