L'artista ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa': "Ho scelto questa canzone perché è quella che lei avrebbe voluto sentire"

"E' la canzone che Monica avrebbe voluto sentire". Elisa, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', ha deciso di cantare 'Eppure sentire', brano preferito della fan morta a Bologna poco prima del suo concerto. "Ho sentito il marito, Alessandro, che saluto perché so che ci sta guardando insieme ai suoi figli, e mi ha detto che questa era la sua canzone preferita che io le dedico". “Io sono qui solo per mandare alla sua famiglia un pensiero, una preghiera", aggiunge Elisa.

Monica è morta dopo essersi sentita male poco prima dell'inizio dell'esibizione dell'artista all’Estragon di Bologna sabato sera: avrebbe avuto un arresto cardiaco. I sanitari l’hanno soccorsa e portata fuori dal locale in barella per il trasporto in ambulanza al Sant’Orsola, ma i tentativi di rianimarla sarebbero stati vani.