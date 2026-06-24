Disponibile in radio e digitale dal 26 giugno. "'Antidroga'" è un brano in cui credo moltissimo che rappresenta a pieno il mio attuale percorso musicale – racconta Emma – e cantarlo insieme a Fabri per me è un sogno".

Presentato a sorpresa il 23 giugno, sul palco dei Tim Summer Hits di Piazza del Popolo a Roma, 'Antidroga' è il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra in radio e in digitale da venerdì 26 giugno. Dopo aver collaborato a 'In Italia 2024', una nuova versione della traccia di Fabri Fibra del 2008, i due artisti consolidano il loro legame artistico con un brano inedito che riesce ad unire perfettamente il mondo pop con l’urban. Prodotto da Zef, 'Antidroga' è scritto da Zef, Alessandro La Cava, Fabri Fibra ed Emma. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante, si nasconde in realtà un intenso pezzo d’amore. "'Antidroga'" è un brano in cui credo moltissimo che rappresenta a pieno il mio attuale percorso musicale – racconta Emma – e cantarlo insieme a Fabri per me è un sogno. Menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato al brano un’unicità senza tempo". Emma quest’estate tornerà live calcando per la prima volta il palco degli Ippodromi di Roma (2 luglio) e di Milano (9 settembre): due concerti, in cui l’artista con uno show inedito porterà sul palco tutta la sua grinta e la potenza del suo repertorio. Oltre agli Ippodromi, Emma si esibirà sui palchi dei principali festival della Penisola con il suo 'Live tour 2026'.

Questo l’elenco delle date di Emma previste per l’estate 2026: 2 luglio - Roma - Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma); 4 luglio - Brescia - Brescia Summer Music 10 luglio - Cervere (Cuneo) - Anima Festival 11 luglio - La Spezia - La Spezia Estate Festival 15 luglio - Riccione - Riccione Music City 16 luglio - Mirano (Venezia) - Mirano Summer Festival 18 luglio - Pisa - Pisa Summer Knights 19 luglio - Genova - Altraonda Festival 24 luglio - Palermo - Dream Pop Fest (Sold out) 25 luglio - Catania - Sotto Il Vulcano Fest 29 luglio - Napoli - Arena Flegrea 1 agosto - Ancona - Piazza Cavour 2 agosto - Pescara - Zoo Music Fest 04 agosto - Follonica (Grosseto) - Follonica Summer Nights 5 settembre - Trento - Trento Live Fest 9 settembre - Milano - Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival).

Ad ottobre 2025, Emma ha inaugurato una nuova fase artistica con la pubblicazione del singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali. A dicembre, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano 'L’amore non mi basta' è tornato a dominare le classifiche streaming italiane raggiungendo, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell'ultimo decennio a raggiungere questo traguardo. Il brano è stato certificato doppio platino e ha inaugurato l’anno conquistando il primo posto della classifica Fimi Singoli, confermandosi così un vero e proprio successo senza tempo. A marzo 2026 Emma ha pubblicato il singolo 'Vacci Piano' feat Rkomi e a pochi giorni dal debutto del tour estivo, in partenza dall’Ippodromo di Roma, esce il brano 'Antidroga' insieme a Fabri Fibra.