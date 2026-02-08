circle x black
Emma e la serata 'folle' con Elisa e Giorgia: "La notte leoni, la mattina..."

Le tre icone della musica italiana hanno trascorso insieme il sabato sera

Emma, Giorgia, Elisa - Instagram
08 febbraio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
Notti 'magiche' tra amiche e colleghe per Emma, Elisa e Giorgia. Le tre icone della musica italiana hanno trascorso insieme il sabato sera e, il mattino seguente, hanno documentato sui social i 'postumi' della serata con dei video condivisi a catena.

A dare il buongiorno è stata Emma, che si è mostrata con occhiali scuri e tono ironico: "Proprio vero: la sera leoni e la mattina... dolori. Dolori ovunque, mi fa male tutto. È come se una ruspa mi fosse passata attraverso". La cantante salentina ha poi ringraziato le colleghe per la "nottata incredibile" e con sarcasmo ha aggiunto: "Adesso capisco perché ci vediamo pochissimo. È per la nostra incolumità. La salute è importante, vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto".

Poche ore dopo è arrivata la replica di Giorgia, apparsa in video mentre si lava i denti con i patch sotto gli occhi per contrastare le occhiaie: "Emma sono d'accordo con te, io sto anche peggio però". A chiudere il racconto è stata Elisa, ancora sotto le coperte: "Emma mi avevi anche detto 'domani mattina andiamo in palestra'. Non c’è mai stata la mattina di oggi", ha detto ridendo mostrando poi un retroscena della serata: cornetti alla nutella alle 2 di notte. Del resto, quale modo migliore per concludere una serata tra amiche?

