Il primo concerto della cantante salentina nello storico Whisky a Go Go di Los Angeles

"È stata una delle cose più incredibili che ho fatto nella mia carriera", con queste parole Emma Marrone comunica ai suoi fan di aver concluso il concerto a Los Angeles. La cantante salentina è salita sul palco del Whisky a Go Go di Los Angeles per far conoscere al pubblico statunitense (e non solo) alcuni dei suoi più grandi successi, prima di tornare in Italia e dare inizio al suo tour autunnale.

Il concerto a Los Angeles

Emma Marrone è stata la protagonista dell'Hit Week Festival, l'evento della musica italiana nel mondo, a Los Angeles nello storico locale Whisky a Go Go situato nella Sunset Strip. La grinta e il talento della cantante salentina non sono passati inosservati: il concerto è stato un successo. E a confermarlo è stata la stessa Emma che sulle storie Instagram ha ringraziato tutti i presenti e anche chi, con un semplice messaggio, ha voluto dare il proprio sostegno: "Ciao a tutti, vi volevo dire che ho fatto questo concerto ad L.A. ed è stato bellissimo", esordisce la cantante sul suo profilo social post show.

Poi continua: "Adesso mi sento come Ozzy Osbourne - scherza la cantante - però mi sono divertita tantissimo. Grazie a tutti, grazie per il sostegno, per i messaggi che mi avete mandato, grazie ai ragazzi che sono partiti dall'Italia per vedermi", ha detto l'artista.

"Vi amo, non vedo l'ora di tornare in Italia per questi show incredibili che mi aspettano", ha ricordato Emma ai fan che tra poco comincia il suo 'In Da Town', il tour autunnale che parte a novembre e farà tappa a Milano, a Roma e a Bari. Tre show da non perdere.

"Vi ribalto tutti", ha concluso la 40enne mandando un grosso bacio ai suoi fan. Emma Marrone tra gli applausi del pubblico ha portato sul palco di Los Angeles il nuovo disco, il suo 'Souvenir Extended Edition', inclusa 'Apnea', il brano con cui ha partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Tra i presenti all'evento anche Elisabetta Canalis che ha ripreso la cantante, mentre saltella e canta felice tra il suo pubblico.