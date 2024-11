Emma Nolde torna con l'album 'Nuovospaziotempo'

Esce venerdì 8 novembre il nuovo album di Emma Nolde, 'Nuovospaziotempo', terzo disco in carriera e primo per Carosello Records, disponibile sia in digitale sia in vinile trasparente. Il nuovo lavoro discografico include le inedite collaborazioni con Niccolò Fabi, Nayt e Mecna, un incontro di mondi apparentemente diversi tra loro ma che si accomunano a Emma per la grande capacità di soppesare con cura parole e messaggi all’interno della loro musica.

"Il titolo dell'album è interstellare ma io parlo di un tempo quotidiano - commenta Emma Nolde -. In questo contrasto, catturo la natura di un momento storico in cui non esistono solo la terra e il cielo, ma anche Google Earth e iCloud. Un contrasto in cui risiede la chiave del nostro essere umani e che ci porta, su un piano più collettivo, a un Nuovospaziotempo. È il racconto di un quotidiano comune, ma nel quale mi sposto avanti e indietro, nel futuro e nel passato, in ordine sparso". Questa la tracklist: 1.Intro, 2.Sconosciuti, 3.Pianopiano!, 4.Sirene, 5.Tuttoscorre, 6.Punto di vista (feat. Niccolò Fabi), 7.Sempre la stessa storia, 8.Punto di domanda (feat. Nayt, Mecna), 9.Universo parallelo, 10.Mai fermi, 11.2.

Il nuovo progetto discografico della cantautrice e produttrice polistrumentista toscana, classe 2000, riconosciuta da molti come uno dei talenti più cristallini e intriganti del nuovo panorama musicale italiano, è stato anticipato dai singoli 'Mai fermi', fotografia di una società governata dal dogma della (iper)produttività, 'Tuttoscorre', un’ode accesa e vocativa per coloro che danno ancora tempo e priorità alle relazioni con gli altri in un mondo in cui tutto scorre, passa e si dimentica in favore del nuovo, e 'Pianopiano!', un racconto collettivo, quello di chi vive in provincia e alla periferia del mondo, là dove c’è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.

Dopo una breve pausa dagli oltre 30 appuntamenti live del tour estivo che hanno visto Emma esibirsi anche al Circo Massimo di Roma in apertura al concerto di Fabi Silvestri Gazzè e sul palco dell’Uno Maggio di Taranto, il Nuovospaziotempo Club Tour, prodotto da Locusta, parte venerdì 29 novembre al The Cage di Livorno e prosegue il 7 dicembre al H2NO di Pistoia, il 13 dicembre all’Arci Bellezza di Milano, 14 dicembre al Locomotiv Club di Bologna, il 27 dicembre al Mat Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA), il 28 dicembre allo Spazioporto di Taranto, il 29 dicembre al Lizard Club di Caserta, il 17 gennaio al New Age Club di Roncade (TV), il 27 febbraio al Monk di Roma, il 7 marzo all’Hiroshima Mon Amour di Torino e l’8 marzo al Glue di Firenze.