Rosario Marrone e Emma - Fotogramma/IPA
04 settembre 2025 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un dolore che non andrà mai via. A tre anni dalla scomparsa del padre Rosario, Emma Marrone ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio condiviso sui social. Il 4 settembre del 2022 Rosario Marrone, musicista e primo talent scout della figlia, si è spento a 66 anni a causa della leucemia.

"Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros", ha scritto la cantante salentina, accompagnando le parole con la foto di un quadro che custodisce la scritta 'Rosario'. E come sottofondo musicale, Emma ha scelto la canzone 'Lacrime', suo brano del 2023.

Emma e il papà Rosario avevano un rapporto speciale, custodivano un legame viscerale. Musicista anche lui, Rosario è stato una guida e una presenza costante nella vita di Emma. "Non c'è mai stato il 'non detto' nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene. Non c'è stato un giorno in cui non gli abbia detto 'ti amo, buonanotte papà'. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando". Queste le parole della cantante dopo la morte del papà a Domenica In.

