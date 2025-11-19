circle x black
Enrica Bonaccorti spegne 76 candeline, la festa a casa con gli amici

La festa di compleanno insieme agli amici e colleghi

Enrica Bonaccorti - fotogramma/ipa
Enrica Bonaccorti - fotogramma/ipa
19 novembre 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Enrica Bonaccorti ha festeggiato 76 anni. La conduttrice televisiva ieri, martedì 19 novembre, ha organizzato un serata speciale nella sua casa circondata dall'affetto di amici e colleghi di sempre, tra questi Mara Venier e Alberto Matano che sui social hanno condiviso video e foto del momento speciale passato insieme. "Grazie Enrica, ieri sera a casa tua tanto amore per te... bellissima festa! Ancora auguri", ha scritto la padrona di Domenica In a corredo di uno scatto che la ritrae sorridente accanto all'amica.

Il momento di spensieratezza arriva in un momento delicato per Enrica Bonaccorti che da mesi sta affrontando la battaglia contro un cancro al pancreas. "Pensavo sarei morta in pochi mesi e mi sono cancellata. Ora sono tornata a vivere", ha raccontato ospite a Verissimo, domenica 16 novembre 2025. Bonaccorti ha spiegato la terapia a cui si è sottoposta: "Va molto meglio di quanto pensassi. Ho fatto chemioterapia e radioterapia, per 2 mesi e mezzo non devo fare più nulla. Poi dovrò sottopormi ad una Tac. Avrei voluto fare altro in questo periodo ma non si può". Il tumore "non si è ridotto con la chemio ma non si è spostato e non ha prodotto metastasi. Al momento non è operabile, deve staccarsi dal pancreas. Ho avuto qualche giorno di nausea, ma a parte questo tutto bene. Non ho dolori e sono stupita, perché ho sentito racconti ben diversi", ha raccontato la conduttrice

