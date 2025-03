L'attore ha condiviso un post social per darle un ultimo saluto pubblico

È morta la madre di Enrico Brignano. L'attore e comico romano ha condiviso sui social la notizia del suo lutto, salutando pubblicamente sua madre Anna, di cui ha parlato tante volte nei suoi sketch. "Ciao mamma, ora puoi volare in alto. Sappi che il nostro amore per te è infinito", ha scritto, usando il plurale per parlare probabilmente anche a nome della sua famiglia. Brignano infatti è sposato con l'attrice e conduttrice Flora Canto, dalla quale ha avuto i due figli Martina e Niccolò.

"Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto", ha aggiunto l'attore condividendo oltre alle sue parole anche una foto della madre sorridente. Insieme ai tantissimi messaggi dei fan, ci sono anche quelli di alcuni colleghi che hanno mandato pubblicamente le condoglianze a Brignano, sotto il post: da Paolo Conticini a Cristina Chiabotto.