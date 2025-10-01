circle x black
Eric Dane fotografato in sedia a rotelle, come sta la star di Grey's Anatomy affetta da Sla

L'attore star di Grey's Anatomy sta lottando contro la malattia

Eric Dane - Fotogramma/ipa
01 ottobre 2025 | 16.16
Redazione Adnkronos
Eric Dane è stato fotografato in sedia a rotelle fuori dall’aeroporto di Washington. L'attore, che ha interpretato il dottor Mark Sloan nella serie ‘Grey’s Anatomy’, sta affrontando una dura battaglia contro la Sla. Lo scorso giugno in un’intervista rilasciata a ‘Good Morning America’ su Abc, aveva parlato delle sue condizioni di salute, peggiorate negli ultimi mesi.

"Il braccio destro non funziona più, tra pochi mesi perderò anche il sinistro", aveva rivelato Eric Dan che aveva ricevuto la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica lo scorso aprile. L’attore nel corso dell’intervista aveva ammesso, inoltre, di essere preoccupato per il senso di debolezza iniziato ad avvertire nelle gambe.

La star del cinema si trovava a Washington per incontrare il deputato democratico Eric Swalwell, al quale ha confessato di voler vivere per vedere le sue due figlie "sposarsi e laurearsi". Una fonte vicina all'attore ha rivelato al DailyMail che le sue condizioni stanno peggiorando: "È molto triste, ma cerca di mostrarsi coraggioso, perché vuole godersi quello che ha ora. Sa che il domani non è garantito".

