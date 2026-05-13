Sarà dal 15 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ermal Meta "Calma metafisica". "Calma metafisica racconta l’assurdo, un’estate alla 'don’t look up'. Divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio. Ma si, in fondo è estate. Chi se ne frega", dichiara l'artista. Le sonorità accattivanti della produzione curata da Dardust accompagnano il racconto di una vita che scorre con apparente normalità tra il mare e le evasioni estive nonostante ciò che accade non molto lontano. Il videoclip esalta questo contrasto con immagini patinate e distopiche di un'estate di altri tempi, tra costumi da bagno anni '60, ombrelloni a strisce bianche e rosse e immagini di bagnanti felici che vivono sereni la loro giornata al mare nonostante aerei da guerra che passano minacciosi sopra le loro teste e bombe che scoppiano nelle vicinanze.

Mentre va avanti il tour nei più importanti club italiani, nuove date si aggiungono al calendario estivo. Le nuove date: 21 luglio (Montesilvano), 23 luglio (Sperone), 30 luglio (Bevagna), 6 agosto (L'Aquila), 7 agosto (Santa Severa), 15 settembre (Lanciano).