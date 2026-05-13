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Ermal Meta, il nuovo singolo è 'Calma metafisica'

Fuori il 15 maggio

Ermal Meta (Fotogramma)
Ermal Meta (Fotogramma)
13 maggio 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà dal 15 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ermal Meta "Calma metafisica". "Calma metafisica racconta l’assurdo, un’estate alla 'don’t look up'. Divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio. Ma si, in fondo è estate. Chi se ne frega", dichiara l'artista. Le sonorità accattivanti della produzione curata da Dardust accompagnano il racconto di una vita che scorre con apparente normalità tra il mare e le evasioni estive nonostante ciò che accade non molto lontano. Il videoclip esalta questo contrasto con immagini patinate e distopiche di un'estate di altri tempi, tra costumi da bagno anni '60, ombrelloni a strisce bianche e rosse e immagini di bagnanti felici che vivono sereni la loro giornata al mare nonostante aerei da guerra che passano minacciosi sopra le loro teste e bombe che scoppiano nelle vicinanze.

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Mentre va avanti il tour nei più importanti club italiani, nuove date si aggiungono al calendario estivo. Le nuove date: 21 luglio (Montesilvano), 23 luglio (Sperone), 30 luglio (Bevagna), 6 agosto (L'Aquila), 7 agosto (Santa Severa), 15 settembre (Lanciano).

Riproduzione riservata
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Calma metafisica Ermal Meta Dardust
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