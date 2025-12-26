circle x black
Esordio da record per 'Buen Camino', Checco Zalone travolge il box office di Natale

Nel suo primo giorno di programmazione il film ha incassato 5.671.922 euro e una quota del 78,8% del mercato

Checco Zalone (Ipa)
26 dicembre 2025 | 10.52
Redazione Adnkronos
Esordio straordinario per 'Buen Camino', l'attesa nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011.

Nel suo primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.671.922 euro con una media copia di 7.744 euro e una quota del 78,8% dell'incasso complessivo al box office, pari a 7.195.899 euro. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d'incasso totali.

Un dato di particolare rilievo è, inoltre, la distribuzione omogenea del pubblico su tutto il territorio nazionale: il successo di 'Buen Camino' coinvolge tutte le regioni, dal Nord al Sud, senza una concentrazione esclusiva nelle aree tradizionalmente più forti per Checco Zalone, come il Sud Italia o la sua Puglia.

Checco Zalone realizza anche un suo record personale: nel 2016 'Quo Vado', uscito il 1° gennaio, aveva conquistato il 65,6% del mercato complessivo, e nel 2020 con 'Tolo Tolo', uscito sempre il 1° gennaio, il 75,7%. 'Buen Camino' è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

