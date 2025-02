Eurovision 2025: al via le selezioni di San Marino, con possibili big sanremesi

Il San Marino Song Contest 2025 è pronto a incoronare l'artista che rappresenterà la Repubblica del Titano alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea, in Svizzera, il 13, 15 e 17 maggio. L'evento, successore di 'Una Voce per San Marino', si terrà sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti (trasmesso su San Marino Rtv e e anche da Rai Radio 2 e RaiPlay). Venti artisti, senza distinzione tra Emergenti e Big, si sfideranno nell'unica categoria prevista dal concorso. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, tra le numerose candidature ricevute (oltre 50 solo per gli 8 posti assegnati dalla direzione artistica affidata a Massimo Bonelli), potrebbero figurare anche alcuni partecipanti al recente Festival di Sanremo 2025.

Non sarebbe una novità la partecipazione di artisti sanremesi al contest di San Marino. Nel 2022 Achille Lauro ha rappresentato San Marino con 'Stripper' mentre l'anno scorso la band spagnola Megara con il brano '11:11' ha avuto la meglio su Loredana Bertè, reduce dal festival di Sanremo 2024 con il brano 'Pazza'. La conferenza stampa di presentazione della prima edizione di San Marino Song Contest si terrà il 25 febbraio nel palazzo della Rai di via Asiago 10.