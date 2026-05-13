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Eurovision 2026 – Per l’Italia diminuiscono le chance di salire sul podio

Passa da 3,00 a 6,00 su Sisal.it

Sal da Vinci - (Ipa)
Sal da Vinci - (Ipa)
13 maggio 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver scoperto i primi dieci finalisti dell’Eurovision 2026, tra conferme e qualche sorpresa, ora i riflettori sono tutti puntati sulla seconda semifinale di domani. Chi si aggiudicherà un posto per contendersi il titolo? Secondo gli esperti Sisal, Danimarca (2,65), Australia (3,25), Ucraina (7,50) e Romania (12,00) sono i paesi con più chance di passare il turno.

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Ci credono anche Cipro e Bulgaria, appaiate a 25,00, e l’Albania, a 33,00, tutte nazioni che non hanno mai trionfato. Tra queste spicca la storia di Malta che, con 38 partecipazioni in 70 anni di storia del Contest, ha raggiunto la finale 27 volte e ha bissato due volte sia il secondo che il terzo posto, senza mai raggiungere la vetta del podio. Quest’anno con la “Bella” di Aidan Cassar l’isola del Mediterraneo arriverà in finale? Su Sisal.it l’ipotesi è a 25,00.

Repubblica Ceca e Lettonia non restano a guardare e, rispettivamente a quota 50,00 e 66,00, dovranno puntare tutto sulle performance dei loro artisti ADONXS e del gruppo Tautumeitas. Ma attenzione alla Svizzera che, nonostante sia proposta a quota 100, potrebbe rivelarsi l’underdog della seconda serata. La storia la vede infatti tra i paesi con il maggior numero di qualificazioni: su 64 partecipazioni ha disputato 53 finali e vinto 3 volte.

L’Italia resiste in TOP5, a 3,00, ma diminuiscono le chance di vedere Sal Da Vinci salire sul podio, con “Sarà per sempre sì” posizionata tra le prime tre che passa da quota 3,00 a 6,00. Stabile invece la quota sulla vittoria finale dell’Italia, a 12,00 dietro alle favorite Finlandia (2,20), Grecia e Danimarca (appaiate a 7,50).

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