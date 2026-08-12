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Eurovision, cambia il regolamento: Paesi in guerra non ospiteranno concorso

Prevista inoltre l'esclusione dei Paesi vincitori se una "situazione geopolitica delicata" dovesse compromettere la "sicurezza o la stabilità" dello Stato o delle regioni circostanti

Eurovision 2026 - Afp
Eurovision 2026 - Afp
12 agosto 2026 | 19.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato oggi una modifica del regolamento del concorso. E' stato stabilito che, diversamente dalla prassi fin qui attuata, "qualora un Paese coinvolto in un conflitto armato dovesse vincere la competizione non avrebbe diritto a ospitare l'edizione dell'anno successivo".

Il nuovo regolamento prevede inoltre che i Paesi vincitori vengano esclusi dall'organizzazione dell'evento se una "situazione geopolitica delicata" dovesse compromettere la "sicurezza o la stabilità" dello Stato stesso o della regione circostante.

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Eurovision conflitto armato regolamento
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