Ex Tenebris torna sui misteri della cronaca nera con la nuova stagione '1982/1984 - Caccia allo Strangolatore'

La produzione podcast, scritta e diretta dai giornalisti Alessio Belli e Alfonso Santagata, è un viaggio investigativo in sei episodi attraverso la lunga scia di omicidi che terrorizzò la Capitale nei primi anni Ottanta

E' appena uscita la seconda stagione di 'Ex Tenebris - Cronaca Nera Dimenticata'. Il titolo della nuova produzione podcast, scritta e prodotta dai giornalisti Alessio Belli e Alfonso Santagata, è '1982/1984 - Caccia allo Strangolatore'. Dopo aver riportato alla luce alcune delle pagine più oscure della cronaca italiana raccontando la storia di Ernesto Picchioni, il Mostro di Nerola, Ex Tenebris torna con una nuova stagione dedicata a uno dei casi più inquietanti e meno ricordati della storia di Roma. '1982/1984 – Caccia allo Strangolatore' è un viaggio investigativo in sei episodi attraverso la lunga scia di omicidi che terrorizzò la Capitale nei primi anni Ottanta.

Donne uccise, piste che si moltiplicano, errori investigativi, testimonianze dimenticate e un assassino rimasto nell'ombra mentre Roma viveva uno dei periodi più complessi della sua storia. Con il taglio narrativo che contraddistingue Ex Tenebris, la nuova stagione ricostruisce i fatti partendo da documenti, articoli dell'epoca e materiale d'archivio, restituendo voce alle vittime e al contesto sociale in cui maturò quella caccia all'uomo. In più, un episodio finale bonus in cui si fa il punto sull'indagine e grazie al parere di esperti, si prova a capire chi può essere il colpevole ancora impunito.

Stando agli autori, Ex Tenebris nasce con un obiettivo preciso: riportare alla luce i casi di cronaca nera che il tempo ha relegato ai margini, raccontandoli con rigore giornalistico, sensibilità e attenzione alle persone coinvolte. La seconda stagione, '1982/1984 – Caccia allo Strangolatore' è disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme di ascolto.