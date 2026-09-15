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Carlo Conti: "Fabio Fazio sarà il quarto giudice in prima puntata di 'Tale e Quale Show'"

Lo ha annunciato Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione del varietà di Rai 1

Fabio Fazio e Carlo Conti - fotogramma/ipa
Fabio Fazio e Carlo Conti - fotogramma/ipa
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15 settembre 2026 | 13.12
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

"Il quarto giudice della prima puntata di 'Tale e Quale Show' sarà Fabio Fazio, al quale siamo legatissimi e che ha sempre 'sfidato' i vari protagonisti di 'Tale e Quale show', proprio per dimostrare che tra noi non c'è questa rivalità''. Lo annuncia Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione del varietà di Rai 1, in onda da mercoledì 23 settembre.

Proprio Fazio da ottobre sarà uno dei concorrenti nel prime time di mercoledì della trasmissione di Conti, con lo spin off di 'Che Tempo Che Fa', 'Il Tavolo', che da quest'anno diventa programma di prima serata a sé stante sul Nove.

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Tale e Quale Show Il Tavolo Che Tempo Che Fa
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