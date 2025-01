Dopo aver cantato "Strada Facendo" a "Che tempo che fa", Claudio Baglioni riceve l'applauso del pubblico e l'abbraccio di Fabio Fazio. Che rischia una brutta caduta mentre dal pavimento riemerge la scrivania/acquario da cui conduce le interviste. Sfuggito al "baratro", Fazio recupera subito, ma tra il pubblico la paura c'è stata, tanto che uno degli spettatori in studio viene ripreso mentre esclama "porca t...a" e viene inquadrato dalla regia.

Fazio poi precisa: "Prima sono inciampato e per miracolo non è successo nulla, ma in questi giorni sento, come dire...un minimo di...sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene". E Baglioni: "Qualcuno che te la tira". Fazio replica: "Ecco. Ma scampato pericolo". E a chi gliela sta "tirando" dice: "Ah-ha!"