Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto oggi, giovedì 5 febbraio, 68 anni. Il celebre conduttore televisivo, ricordato da pubblico e colleghi come il 'volto buono della tv' è scomparso il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.

A ricordarlo nel giorno del suo compleanno è stato Carlo Conti che sui social ha condiviso uno scatto con l'amico e collega e ha scritto: "Buon compleanno amico mio". Un legame quello tra i due che era stato celebrato sul palco del Festival di Sanremo dello scorso anno, quando Conti, insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti, aveva reso omaggio a Frizzi con il brano 'Un amico in me', interpretato dallo stesso Fabrizio Frizzi in passato.

Il ricordo del conduttore romano rimane ancora oggi vivido. Fabrizio Frizzi ha avuto due grandi amori nella sua vita: Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan. Con quest'ultima, più riservata, la storia d'amore nacque nel 2001 quando lei era concorrente di 'Miss Italia'. Da un rapporto professionale sbocciò una relazione sentimentale. La loro figlia Stella è nata nel 2013, un anno prima del matrimonio celebrato nel 2014.

Rita Dalla Chiesa, sua prima moglie, ha più volte raccontato pubblicamente il dolore legato alla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Nel 1992 i due si sposano. L’unione arrivò però al capolinea nel 1998, mentre il divorzio venne ufficializzato nel 2002. Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto tra Frizzi e Dalla Chiesa è rimasto nel tempo fondato su rispetto e stima reciproca.

"Quando è morto mio padre ero distrutta, l'incontro con lui mi ha salvato. La sua leggerezza, il suo amore tenero mi hanno ridato vita. Poi l'ho perso due volte quando ci siamo separati e quando è mancato. Un dolore forte che non passerà mai definitivamente", aveva raccontato Dalla Chiesa ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio'.