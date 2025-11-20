circle x black
I Fatti Vostri, lo sfogo di Guardì gela lo studio. Montrucchio: "C'è bisogno di cioccolato"

Il momento di tensione e la battuta per 'sciogliere'

Flavio Montrucchio, Anna Falchi, Michele Guardì - fotogramma/ipa
Flavio Montrucchio, Anna Falchi, Michele Guardì - fotogramma/ipa
20 novembre 2025 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Momento di tensione a 'I Fatti Vostri', poi la battuta che scioglie tutto. Nel corso della puntata andata in onda oggi, giovedì 20 novembre, parentesi con 'staffetta' tra il conduttore Flavio Montrucchio e Michele Guardì, ideatore e storico regista del programma di intrattenimento in onda su Rai 2.

Tutto è iniziato durante la presentazione di uno spazio dedicato ai dolci e in particolare al cioccolato, Flavio Montrucchio, rivolgendosi a Guardì, ha detto: "Il nostro Condominio è patito di cioccolata, me l’ha detto lei, ora non mi dica che non è vero".

Il regista, comodamente seduto in poltrona, ha glissato rapidamente la domanda cambiando argomento con un tono leggermente irritato: "Sì, così come sono patito di arredatori, per favore venga l’arredatrice, abbiamo bisogno di lei. Venga per cortesia. Possiamo andare avanti".

Colto di sorpresa, Montrucchio ha provato a smorzare la tensione e ha proseguito spostando la concentrazione sul tavolo imbandito di dolci. "Grazie, quindi abbiamo questo messaggio per l’arredatrice, e io però dicevo che siamo appassionati anche molto di dolci e portiamo un po’ di cioccolato anche per aiutare il buon umore. Il cioccolato serve sempre, anche in questo momento c’è bisogno di cioccolato e io ne vado alla ricerca".

fatti vostri flavio montrucchio Michele Guardì
