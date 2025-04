Federica Masolin è incinta. La giornalista e conduttrice sportiva ha annunciato la gravidanza pubblicamente ieri, martedì 1 aprile, ospite a 'Stasera c'è Cattelan'. Masolin diventerà mamma per la prima volta e la nascita è prevista ad agosto.

L'annuncio

Federica Masolin ha svelato pubblicamente il sesso e il nome del bebè. La giornalista diventerà mamma di una bambina e sempre da Alessandro Cattelan ha detto che il nome scelto, insieme al compagno, è Nina. Il parto, come annunciato nel corso del programma, è previsto per la metà di agosto.

La giornalista è piuttosto riservata sulla sua vita privata, non si hanno informazioni sul compagno. In una precedente intervista aveva rivelato di lui che non è un volto noto della televisione e che non fa il suo stesso lavoro.

Masolin, dopo essere stata per anni reporter di Sky Sport per la Formula 1, ha abbandonato le gare automobolistiche per dedicarsi al calcio: ora vive a Milano e nel 2024 è diventata il volto della Champions League sempre per l'emittente Sky.