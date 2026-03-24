circle x black
Cerca nel sito
 

Federica Pellegrini, conto alla rovescia: il parto ad aprile e l'emozione di Matilde

Le foto condivise sui social dalla campionessa olimpica

Federica Pellegrini - Instagram
Federica Pellegrini - Instagram
24 marzo 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conto alla rovescia per il parto di Federica Pellegrini. La campionessa olimpica si prepara ad accogliere la sua seconda figlia: il parto, programmato per l'inizio di aprile, è ormai imminente.

CTA

Pellegrini ha condiviso sui social alcune tenere foto in cui appare accanto alla figlia Matilde. La bambina, come mostrano gli scatti non si separa mai dalla mamma, accompagnandola in ogni momento: dall'ecografia ai semplici momenti di relax. "Chissà se hai capito", ha scritto Pellegrini a corredo degli scatti. E tra i commenti c'è chi ha sottolineato il valore dell'arrivo della sorellina: "Le state facendo un regalo meraviglioso: una migliore amica per tutta la vita".

Ospite a Verissimo, la 37 enne aveva annunciato alcuni dettagli relativi al parto: "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà". E sul nome della loro seconda bambina: "Questa volta il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite", aveva spiegato Pellegrini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica pellegrini
Vedi anche
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza