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Addio a Federico l'Olandese Volante, voce storica della radio italiana

Il celebre dj e produttore aveva 76 anni, la sua carriera era iniziata a Radio Monte Carlo

Federico l'Olandese Volante - (Foto dal profilo ufficilae Facebook)
Federico l'Olandese Volante - (Foto dal profilo ufficilae Facebook)
09 ottobre 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave lutto per la radiofonia italiana: è morto all'età di 76 anni Federico l'Olandese Volante, storico conduttore, dj e produttore discografico che ha accompagnato intere generazioni di ascoltatori. All'anagrafe Frederik Matthijs Van Stegeren, la celebre voce è scomparsa a seguito di un ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Monopoli, notizia che si era diffusa già nelle scorse ore.

Nato nei Paesi Bassi, a Deventer, il 19 aprile 1950, Federico aveva un legame profondo con l'Italia fin da bambino: aveva infatti trascorso l'infanzia sul lago di Garda, dove il padre gestiva un villaggio turistico. Dopo i primissimi esordi in una radio olandese, la sua carriera è decollata nel nostro Paese grazie a Radio Monte Carlo. È stata proprio l'emittente del Principato a coniare per lui il celebre pseudonimo "Federico l'Olandese Volante", affidandogli la conduzione del 'Federico Show'.

Nel corso della sua carriera, Federico è stato uno dei grandi protagonisti della radiofonia nazionale, prestando la sua voce alle più importanti emittenti italiane. Dopo l'esperienza a Radio Monte Carlo, ha vissuto stagioni di successo a Radio 105, RTL 102.5 e R101, fino ad arrivare alle lunghe esperienze più recenti ai microfoni di Radio Norba e Radiofreccia.

Artista poliedrico, non è stato solo un pioniere della radio ma anche un apprezzato produttore discografico (sua la realizzazione della hit 'Wojtyla Disco Dance') e scrittore. Tra le sue pubblicazioni si ricordano i libri 'Radio Files', 'Il Principato. Storie di radio e rock'n'roll' e 'Il cartello olandese'. Il suo talento e il suo contributo al mondo dell'intrattenimento sono stati riconosciuti con premi del settore, tra cui la Radiogrolla nel 2007 e le Cuffie d'oro nel 2011.

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