Fedez e Achille Lauro a cena insieme? È diventato virale sui social un video, pubblicato dal cantautore britannico Yungblod, in cui è possibile vedere i due artisti italiani a cena nello stesso locale a Milano. Ma non è come sembra...

La verità dietro al video

"Ma in che senso Fedez e Achille Lauro insieme a cena a Milano?", ha scritto un utente condividendo il video su X. Ed effettivamente sarebbe strano trovare il rapper di Rozzano e il cantautore veronese nello stesso luogo. L'ultima volta è stato al Festival di Sanremo dove hanno partecipato entrambi. Ma proprio in quei giorni i due artisti erano finiti al centro di un gossip rivelato da Fabrizio Corona, sulla presunta relazione tra Chiara Ferragni e Achille Lauro, quando l'influencer era ancora sposata con Fedez.

La verità è che il video pubblicato da Yungblud può trarre in inganno. È vero, nella clip virale sui social compaiono sia Fedez che Achille Lauro, ma semplicemente in due momenti differenti. E, infatti, come hanno notato gli utenti sui social, a giudicare dagli arredamenti dei ristoranti, non si tratta della stessa cena. Entrambi hanno incontrato il cantautore britannico, ma in due serate diverse.