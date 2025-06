Fedez è tornato a parlare di Chiara Ferragni in pubblico e lo ha fatto durante una puntata di 'Pulp podcast', il suo podcast realizzato con Mr Marra. Il rapper ha raccontato un aneddoto legato ai figli, Leone e Vittoria, a proposito dei Labubu, i peluche da collezione che stanno spopolando sui social.

La rivelazione

"I miei figli collezionano i Labubu, ma li ho comprati tarocchi", ha detto Fedez parlando dei peluche mania. "Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche. Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi. Però questo mi giustifica comprare cose contraffatte, credo", ha aggiunto ridendo. Poi, ha precisato: "Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che fossero tarocchi".

Le parole di Orietta Berti

Ospite nella puntata del podcast anche Orietta Berti che ha commentato l'atteggiamento di Fedez, che a suo dire, dopo il divorzio sarebbe cambiato. "Sei peggiorato nel linguaggio", ha detto la cantante. "È il divorzio, hai ragione", replica Fedez. "Sì, a volte incattivisce", ha aggiunto Orietta che lo ha subito difeso: "A lui sono successe tante cose non giuste, è facile che uno si possa incattivire e che lui si incattivisca. È davvero un bravo ragazzo, lui rispetta il prossimo come non fanno di solito in questo ambiente".