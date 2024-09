"'Sti gentiluomini della rima non riescono proprio a non trattare le donne come accessori da usare"

Un'accusa di sessismo scuote il mondo del rap italiano. A scagliarla è Frankie hi-nrg mc che su X commenta il dissing tra Fedez e Tony Effe. "Comunque 'sti gentiluomini della rima non riescono proprio a non trattare le donne come accessori da usare, scambiare, buttare, schifare, etc..." scrive il rapper.

"Una bella squadretta di ragazze che gli rompesse il culo sarebbe un toccasana per tutti, loro inclusi", aggiunge, tra una risposta e l'altra ai follower con cui interagisce. "Però quando lo facevano tupac e biggie tutti ad applaudire…", scrive un utente chiamando in causa due leggende del rap americano. "Personalmente mai", replica Frankie hi-nrg mc.