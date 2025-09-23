circle x black
Fedez, il messaggio sui social: "Questo sarà il mio unico modo di comunicare"

Lo sfogo del rapper di Rozzano sui social

Fedez - Fotogramma/IPA
Fedez - Fotogramma/IPA
23 settembre 2025 | 18.14
Redazione Adnkronos
Fedez sceglie il suo canale broadcast per lanciare un messaggio importante. Il rapper di Rozzano ha tracciato un bilancio emotivo dopo il doppio live al Forum di Assago di Milano: ha ringraziato il suo pubblico per l'affetto ricevuto, definendo il suo ritorno sul palco come un "sogno realizzato".

"Grazie per questi due giorni - scrive l'artista - ho respirato un'atmosfera e delle sensazioni che non provavo da anni. Sto scrivendo molto e ho ritrovato quel brivido per la penna che mi sta riportando a riaccendere una fiamma che forse si era sopita da troppo tempo".

Un annuncio che sa di ritorno, di un nuovo album probabilmente: "Sto per tornare. Non manca tanto e non vedo l'ora di condividere con voi tutto questo. Come vedere ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast)".

Poi, sottolinea: "Questo sarà il mio unico modo di comunicare d'ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco a esprimermi meglio", ha concluso per poi mandare un abbraccio virtuale ai follower.

