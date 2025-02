Durante questi giorni in cui Fedez continua a essere protagonista delle pagine di gossip, il cantante mostra un nuovo tatuaggio a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2025. Qualcuno si chiede se sia un nuovo mantra o se possa essere una risposta implicita alle critiche e alle insinuazioni degli ultimi giorni.

Mentre continuano le voci sui tradimenti durante il matrimonio con Chiara Ferragni e addirittura su un possibile ritiro 'in corsa' dalla competizione canora, il rapper pubblica due scatti che lo immortalano sul palco del teatro Ariston, durante le prove per le esibizioni previste. In una è solo per 'Battito', nell'altra è in compagnia di Marco Masini che si esibirà con lui nella serata Duetti sulle note di 'Bella stronza'. In entrambi i casi è di spalle e si vede chiaramente un nuovo tatuaggio, mai mostrato prima. 'Temet Nosce' recita la scritta in latino sul collo del rapper, ossia 'Conosci te stesso'.

Un richiamo alla filosofia di Socrate e al γνῶθι σαυτόν? A giudicare dal carattere utilizzato per il tatuaggio, potrebbe trattarsi di un omaggio a 'Matrix'. Nella saga cinematografica infatti l'Oracolo ha una targa in legno che riporta proprio la scritta 'Temet nosce' in stile gotico: serve da monito e da guida ai potenziali Eletti, come Neo (interpretato da Keanu Reeves), al fine di capire e comprendere se stessi per raggiungere un livello superiore di coscienza.

Fedez ha spesso utilizzato i tatuaggi per raccontare momenti importanti della propria vita (dal primo album pubblicato alla nascita dei suoi figli, Leone e Vittoria). C'è da chiedersi se 'Temet Nosce' possa essere un vero e proprio tributo al palco di Sanremo o un incoraggiamento per affrontare al meglio questa edizione.