Sanremo 2025, Fedez potrebbe ritirarsi 'in corsa'? La voce rimbalza sul web

A una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo, Fedez, dopo la bufera mediatica scatenata da Fabrizio Corona, potrebbe seguire le orme dell'amico Emis Killa e decidere di ritirarsi dalla kermesse canora, ma ''in corsa''. A far trapelare l'indiscrezione il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, ospite di una trasmissione in onda su Studio100: "Ho una notizia che mi hanno riportato - ha svelato Parpiglia - mi hanno detto che potrebbe esserci un ritiro di Fedez in corsa. Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire ma alcune sono facilmente intuibili''. Parpiglia sembra ipotizzare che il ritiro possa avvenire nel caso di un cattivo piazzamento nelle classifiche parziali. Ma è anche vero che il regolamento di questo anno, a meno di modifiche last minute, prevede nelle prime tre serate del Festival soltanto la comunicazione di una top 5 con le 5 canzoni/artisti più votati senza ordine di piazzamento. Altri motivi che potrebbero spingere il rapper ad abbonare la gara, ha spiegato ancora il giornalista, potrebbero essere legati ad un'accoglienza ostile (come fischi da parte della platea dell'Ariston) o alle domande dei giornalisti, se "durante le conferenze stampa, non si concentrassero sulla musica ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo". "Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l'ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal festival di Sanremo'', ha concluso Parpiglia. Al momento, a quanto apprende l'Adnkronos, l'indiscrezione non trova conferme nell'entourage di Fedez, che nei giorni scorsi ha regolamente provato, prima a Roma e poi a Sanremo, l'esecuzione del suo brano in gara insieme all'orchestra del Festival.