Fenice, Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Partita finisce solo al fischio dell'arbitro"

"Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente, esclusivamente all'estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. Chiuderei al momento con una battuta calcistica che faceva spesso l'allenatore di calcio Vujadin Boskov: 'la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia'". Così la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha rotto per la prima volta il silenzio sulla mobilitazione dell'Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che dal 22 settembre scorso protestano contro la sua nomina a direttrice musicale stabile a partire dal prossimo mese di ottobre perché non avrebbe un curriculum all'altezza del prestigio dell'istituzione veneziana.

"Ero impegnata per lavoro dall'altra parte del mondo e non ho seguito molto le polemiche", ha aggiunto Venezi nel corso di una conferenza a Pisa per presentare "Carmen" di Georges Bizet, terzo titolo della stagione lirica 2025/26 firmata dal direttore artistico Marco Tutino, opera che dirigerà venerdì 23 e domenica 25 gennaio al Teatro Verdi. Dopo una lunga serie di concerti al Teatro Colòn di Buenos Aires, l'appuntamento pisano, come spiega l'Adnkronos, segna il momentaneo ritorno Italia di Venezi e anche la sua prima volta al Teatro Verdi.

Al termine della conferenza stampa, ai giornalisti che le hanno chiesto un parere sui presunti fraintendimenti con gli orchestrali della Fenice, Venezi ha risposto: "Quali fraintendimenti? Io non ho ancora messo piede a Venezia. Questa direzione a Pisa è un piacevole ritorno per me in Italia e sarà una breve parentesi insieme alle prossime due settimane a Trieste, con 'Ascesa e caduta della città di Mahagonny', poi tornerò all'estero prima a Montevideo per una 'Carmen' e poi al Teatro Colon di Buenos Aires per l'inaugurazione della stagione con 'Cavalleria e Pagliacci'. Per impegni e per scelte non ho parlato fino a questo momento della vicenda della Fenice e sto aspettando il momento giusto. Ci sono tanti elementi di cui parlare che ancora non sono entrati nella narrazione di questa vicenda" (di Paolo Martini).