Cannes, Paul Mescal: "Il cinema si sta allontanando dai ruoli di 'maschio alfa'"

L'attore sulla Croisette per presentare 'The History of Sound': "Non vedo parallelismi con 'I segreti di Brokeback Mountain"

"Penso che il cinema si stia allontanando dai personaggi maschili alfa. Ma non credo che questo film voglia ridefinire la mascolinità". A parlare è Paul Mescal, sbarcato al 78esimo Festival di Cannes. Il divo, tra i più attesi sulla Croisette, è il protagonista insieme a Josh 'O Connor (assente perché impegnato sul set del nuovo film diretto da Steven Spielberg) di 'The History of Sound' del regista sudafricano Oliver Hermanus. La pellicola, in Concorso per la Palma d'oro, è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e racconta la storia d'amore tra due studenti di musica. Lionel (Mescal) è un talentuoso cantante del Kentucky rurale cresciuto con le canzoni di suo padre. Un giorno lascia la fattoria di famiglia per frequentare il Conservatorio di musica di Boston. Qui, incontra David ('O Connor), un affascinante studente di composizione, con in quale instaura un legame profondo grazie alla passione per la musica folk. I due si separano quando David viene arruolato. Anche se la vita li separa, i loro forti sentimenti li riuniranno.

Il film racconta una storia d'amore omosessuale ma "non paragonatelo a 'I segreti di Brokeback Mountain'", il film di Ang Lee con protagonisti Heath Ledger e Jake Gyllenhaal che quest'anno compie 20 anni. "Io non vedo parallelismi tra i due film, a parte le scene che abbiamo girato in tenda", dice Mescal facendo ridere tutti i presenti. "'Brokeback Mountain' è un film bellissimo che racconta il tema della repressione della sessualità", mentre 'The History of Sound' - che ha ricevuto 6 minuti di applausi a Cannes - "è una celebrazione dell'amore". Quello che "ho trovato così toccante in questa storia è che l'amore non è mai veramente descritto a parole, ma attraverso le azioni. E quello che ho imparato è come la gentilezza sia sottovalutata nelle relazioni sentimentali, e invece dovrebbe essere celebrata". Oggi Paul Mescal ha 29 anni, ha girato il film quando ne aveva 28 ed ha letto la sceneggiatura a 24: "Non credo che qualche anno fa sarei stato in grado di interpretare questo ruolo allo stesso modo".

Tra i progetti più attesi dell'attore c'è 'The Beatles': un evento cinematografico, atteso per il 2028, in quattro film, un capitolo per ogni Beatle. Paul Mescal interpreterà Paul McCartney. "Ci sto lavorando", dice l'attore a 'Deadline' non rivelando nulla di più sul progetto e sulla sua preparazione. Nel cast anche Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr, Harris Dickinson in quelli di John Lennon e Joseph Quinn in quelli di George Harrison. I quattro film "racconteranno la storia dei Beatles dal punto di vista di ciascun membro della band che si intrecceranno per raccontare la straordinaria storia della più grande band della storia", aveva dichiarato qualche settimana fa in una nota Sony Pictures Entertainment, che produce il film insieme a Neal Street in associazione con Apple Corps.