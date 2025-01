Foto e messaggi sui social: in tanti hanno mostrato il loro entusiasmo in vista della quarta serata del Festival

Fervono i preparativi per la quarta serata di Sanremo 2025 dedicata ai duetti. L'annuncio delle cover ha scatenato l'entusiasmo dei big in gara, che hanno condiviso le loro scelte sui social. Emis Killa, che duetterà con Lazza e Laura Marzadori sulle note di '100 messaggi', promette: "Sul palco ci sentiremo a casa, e visto che, oltre all'amicizia ci lega la passione per la musica classica, abbiamo scelto di avere insieme a noi sul palco dell'Ariston due tra le migliori eccellenze italiane: il primo violino del Teatro alla Scala di Milano, Laura Marzadori, e il nostro pianista e maestro Aleksander Zielinski". Brunori Sas che per 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla ha scelto di farsi accompagnare da Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino, afferma: "Saperli lì mi rende felice e anche più sereno nell'affrontare quella baraonda come se fossimo a casa nostra a suonare con gli amici".

E descrive la canzone come "popolare e d’autore": "Uno di quei miracoli che riesce solo ai grandi. Perché questo si deve fare a Sanremo e questo proveremo a fare". Serena Brancale pubblica lo screenshot della chat con Alessandra Amoroso: "Mi sa che l'accoppiata de scemenza l'amu fatta!". E poi: "Sarà bellissimo condividere con te questa canzone speciale", ovvero 'If I Ain't got you' di Alicia Keys. Gaia pubblica il video della videochiamata con Toquinho che scherza: "Non ho ancora preparato la valigia perché c'è ancora tanto lavoro da fare" e improvvisa qualche accordo con la chitarra del brano 'La voglia, la pazzia' di Ornella Vanoni.

Romantica Joan Thiele che sui social celebra l'amicizia di vecchi data con Frah Quintale con qualche scatto del passato: "C’è che sono felicissima di cantare una delle mie canzoni del cuore e condividere il palco di Sanremo con un grande amico e un artista che stimo moltissimo". I due proporranno 'Che cosa c'è' di Gino Paoli.

"A Sanremo con il mio preferito", scrive Rose Villain in una foto con Chiello con il quale duetterà in 'Fiori rosa, fiori di pesco' di Lucio Battisti mentre Lucio Corsi che ha scelto Topo Gigio come partner scrive: "Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento". Inoltre, aggiunge il cantautore toscano, "Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone". Shablo celebra il rap con una foto di gruppo e tagga Neffa e Tormento scrive: "Veri pionieri in questo gioco".

Rocco Hunt pubblica uno scatto insieme Clementino e a Pino Daniele al quale sarà dedicata la loro esibizione sulle note di 'Yes, I know my way': "I due mascalzoni nella serata del venerdì. Sanremo stamm' arrivann''. C'è poi lo scatto social di Bresh e Cristiano De Andrè mentre fanno il segno della vittoria e la didascalia recita: "Umbre de muri, muri de mainé", il verso iniziale di 'Creuza de ma' che la coppia presenterà all'Ariston.

Omaggia De Andrè anche Olly che sui social pubblica lo screenshot della videochiamata con Goran Bregovic e annuncia: "Festa sia". I due reinterpreteranno 'Il pescatore', celebre brano del cantautore genovese del 1968. Giorgia nella sue storie su Instagram pubblica una foto insieme ad Annalisa e due semplici emoticon: un diavoletto e un cuore. Le due artiste faranno sfoggio delle loro doti vocali sul brano di Adele 'Skyfall'. Achille Lauro in duetto con Elodie con i brani 'A mano a mano' di Riccardo Cocciante e 'Folle città' di Loredana Bertè, annuncia: "Sarà una poesia, una dedica alla città che ci ha cresciuti: Roma".